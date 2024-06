Tudor Lazio, emerge il RETROSCENA sulle dimissioni: «Vendete loro oppure chiudiamo qua». Le ULTIME sulla decisione del tecnico

Termina la storia tra Igor Tudor e la Lazio. Un tecnico preso subito dopo l’addio di Sarri, senza riflettere su uno stile di gioco radicalmente diverso rispetto a quello per il quale era stata costruita la rosa. Ribaltarla, sarebbe stata l’unica strada, non percorribile però senza un posto in Champions utopistico già nel momento delle dimissioni di Sarri.

Da qui la frattura tra il tecnico e la società, emersa a maggior ragione dopo il vertice andato in scena nel ristorante nei pressi di Formello, con la società. “Io voglio cinque giocatori, potete pure tenere Guendouzi, Rovella e Isaksen. Ma se non ci sono altri soldi per fare mercato e adattare l’organico al mio credo, vendete loro oppure chiudiamo qua”. Questo il concetto, espresso da Tudor e riportato dal Messaggero, che ha dato la spinta decisiva ai pensieri di addio.