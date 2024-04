Tudor Lazio, discorso alla squadra prima del Derby: il tecnico studia le mosse per la sfida. Gli ultimi aggiornamenti

Domani la Lazio gioca il derby con la Roma. In vista della grande sfida, ieri c’è stata una lunga riunione tecnica, come riporta il Corriere dello Sport, che ha tenuto impegnati il tecnico e la squadra per studiare la Roma e gli errori tattici compiuti allo Stadium.

Il croato poi, ha parlato al gruppo così come ha fatto in occasione del debutto con la Juve. Ha raccomandato coraggio, voglia di andare avanti e di provarci. Questa sfida verrà preparata esattamente come è stata preparata quella contro i bianconeri. Un ruolo fondamentale lo avrà l’atteggiamento, aspetto su cui si sofferma parecchio. “Voglio recuperare il pallone ovunque, per questo alleno la concentrazione e il gioco in avanti. Così hai l’idea di mangiare l’avversario. Ci si gasa, si rischia” aveva dichiarato qualche tempo fa in un’intervista concessa a ‘L’Allenatore’.