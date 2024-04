Tudor Lazio, Di Biagio a sorpresa: «Lotito ha fatto bene a prenderlo ma di una cosa non sono sicuro»

Tudor-Lazio, Di Biagio, tecnico ed opinionista, ha commentato l’arrivo del croato sulla panchina biancoceleste

Ospite a Tvplay, Gigi Di Biagio ha parlato così dell’arrivo di Tudor sulla panchina della Lazio:

PAROLE – «Tudor è presto per dare un giudizio chiaro, è difficile valutarlo in sole due partite. Bisognerà rivalutarlo bene, è un buonissimo allenatore ma non so se è da grande squadra. La Lazio ha fatto bene a sceglierlo, anche perché qualcosa con Sarri si era rotto e non si poteva più andare avanti. Coppa Italia? Credo che l’Atalanta possa recuperare, la Lazio meno. Pronostico una finale tra la Juventus e i bergamaschi, ma è ovvio che i viola abbiano tutte le possibilità di passare il turno».