Tudor Lazio, Cucchi: «Non sono sorpreso, è una storia iniziata MALE e di FRETTA»

Tudor Lazio, il giornalista esprime il suo parere sulla delicata situazione del tecnico croato con il club capitolino con un duro post

Sono ore delicate in casa Lazio, con la posizione di Tudor in bilico in particolare dopo il summit avvenuto lunedì sera. Con ogni probabilità l’ex tecnico del Verona lascerà la capitale e a commentare la vicenda ci pensa sui social Riccardo Cucchi

PAROLE – Una storia nata male. Di corsa, per necessità, con poca convinzione da una parte e dall’altra. E con poca empatia con la squadra. L’addio di Tudor alla Lazio non sorprende. Almeno non sorprende me