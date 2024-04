Tudor Lazio, la mentalità prima di tutto: «I valori sono importanti non solo nel calcio» Le parole del tecnico croato

Cosi Igor Tudor nella conferenza stampa pre Lazio-Verona

LA LAZIO CRESCE IN MENTALITA’ – «Ogni allenatore la vede in modo diverso. La mentalità mia o la sua è diversa. La mentalità fa parte di una cosa più importante che sono i valori del comportamento, che un allenatore vuole trasmettere. Poi si aggiungono anche altre robe come aggressività, cattiveria, voglia di soffire e non sbagliare niente. Sono cose importanti non solo nel calcio, i valori vendono davanti a tutto. Prima gli uomini e poi i calciatori».

QUI PER LA CONFERENZA COMPLETA