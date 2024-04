Tudor, messaggio alla Lazio: vuole rilanciare quel giocatore! ULTIMISSIME

Igor Tudor ha le idee chiare sulla Lazio della prossima stagione: il tecnico vuole rilanciare in biancoceleste Cancellieri

Igor Tudor comincia ad avere le idee chiare per quanto riguarda il calciomercato Lazio della prossima estate e dunque sulla rosa biancoceleste della prossima stagione.

Come riporta Il Messaggero infatti, il tecnico ha comunicato alla società l’intenzione di trattenere in rosa Cancellieri, calciatore al momento in prestito secco all’Empoli. L’italiano piace molto al croato e per questo farà parte della rosa degli esterni nel 2024-2025.