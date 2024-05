Tudor Lazio, Anellucci convinto: «Sta facendo bene, vi spiego perchè». Poi SVELA un retroscena sul futuro societario

Tudor-Lazio, Claudio Anellucci, noto procuratore, ha fatto il punto sul lavoro del tecnico croato alla guida dei biancocelesti

Intervenuto a TMW Radio, Claudio Anellucci, noto procuratore, ha parlato così del lavoro di Igor Tudor alla guida della Lazio:

PAROLE – «Vado controcorrente. Sono contento fino ad oggi di quello che ho visto, al di là della partita di Monza. E’ un allenatore arrivato in corsa, ha preso uan squadra ‘morta’ dal punto di vista fisico e mentale. C’erano fazioni e liti continue, forse doveva arrivare anche prima, è arrivato alla vigilia di un derby perso male, è una squadra che ha vinto partite importanti comunque e ha rischiato di portare la squadra in finale di Coppa Italia. A dire che oggi Tudor ha fatto male per quanto visto Monza mi sembra assurdo. Io credo che il lavoro di Tudor sarà da vedere il prossimo anno con una preparazione completa ma ad oggi non posso dire che non sono soddisfatto. Vendita della società? Assolutamente no, non mi risulta».