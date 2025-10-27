 Tudor Juve, esonerato il tecnico bianconero! La decisione dopo il ko contro la Lazio: atteso l'annuncio ufficiale del club
Tudor Juve, esonerato il tecnico bianconero! La decisione dopo il ko contro la Lazio: atteso l'annuncio ufficiale del club

Lazio, cosa bisogna fare per avere più continuità. Ecco una soluzione

Esonero Tudor, il tecnico ufficialmente sollevato dall'incarico di allenatore della Juventus: tra i suoi possibili sostituti spunta anche il nome di un ex Lazio! Ecco chi è

Pisa Lazio, è già tempo di campionato! Sarri studia l'undici per il turno infrasettimanale. Le probabili formazioni per il match

Lazio Juve, Mattei avverte: «Isaksen li ha fatti impazzire! Si può cambiare la stagione se arrivano questi risultati. I bianconeri dovevano finire in 9...»

Tudor Juve, esonerato il tecnico bianconero! La decisione dopo il ko contro la Lazio: atteso l’annuncio ufficiale del club

5 ore ago

Tudor

Tudor Juve, finisce l’era del tecnico croato sollevato dall’incarico. La società ha deciso per l’esonero, in attesa dell’annuncio ufficiale

L’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è già giunta al capolinea. Come riportato da Sky Sport, la società ha deciso di sollevarlo dall’incarico: manca soltanto l’ufficialità. La pesante sconfitta all’Olimpico contro la Lazio – terzo ko consecutivo in campionato e quarta partita di fila senza gol – ha accelerato una scelta che era nell’aria da giorni.

La dirigenza, dopo la “notte amara” di Roma, ha tratto una conclusione inevitabile: la squadra è in caduta libera, priva di identità e confusa tatticamente, problemi che Tudor non è riuscito a risolvere. Arrivato a marzo per sostituire Thiago Motta e rilanciare l’ambiente, il tecnico croato non ha centrato l’obiettivo, aggravando anzi la crisi. Nonostante un contratto fino al 2027, la società ha deciso di interrompere subito il rapporto, preoccupata per risultati e classifica.

Ora la Juventus deve individuare rapidamente un successore, con l’Udinese già all’orizzonte mercoledì. I nomi più suggestivi sono quelli di Luciano Spalletti e Roberto Mancini, seppur difficili da concretizzare, mentre la pista più realistica porta a Raffaele Palladino come traghettatore. Nell’immediato, la panchina potrebbe essere affidata a Brambilla della Next Gen.

Resta aperta la questione del contratto di Thiago Motta, ancora a bilancio, ma la dirigenza non può più permettersi di temporeggiare. Così si chiude, in modo rapido e amaro, il capitolo Tudor alla Juventus: un’avventura durata appena pochi mesi.

