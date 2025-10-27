Lazio Juventus, Tudor nel post partita: «La responsabilità è di tutti, non solo mia. Il mio futuro non è la cosa più importante in questo momento»

Connect with us

Lazio news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Tudor
Tudor

Lazio Juventus, Tudor nel post partita ha analizzato la sconfitta dei bianconeri con i biancocelesti. E non sono state utilizzate parole dolci.

Nel post partita di Lazio Juventus Igor Tudor ha analizzato nei dettagli la prestazione dei bianconeri e si è proiettato anche sul suo futuro.

CHI È RESPONSABILE – «Tutti lo sono. Dobbiamo stare uniti e provare a fare meglio. Credo che con un successo si può ripartire. Ci manca qualcosa sotto tutti i punti di vista. Se si fa sempre un errore e davanti non fai un gol è un problema. Non bisogna fare drammi e stare uniti»

LEI SI SENTE SICURO – «Io di me non parlo. Io non penso a me stesso, non me ne frega niente del mio futuro. Voglio vivere il presente consapevole delle problematiche»

DUE ATTACCANTI – «Kenan aveva bisogno di rifiatare. È stata una scelta giusta ma è mancato il gol. Qualcuno la deve mettere in rete negli ultimi metri». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI TUDOR SU JUVENEWS24.COM

