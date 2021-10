Tudor, incubo Lazio: è la sua bestia nera. Il tecnico dell’Hellas ha sempre sofferto i biancocelesti, soprattutto da calciatore della Juventus

Domani la Lazio affronterà l’Hellas per la nona giornata di campionato, una delle squadre ad aver già cambiato allenatore (alla terza giornata) con l’avvicendamento Di Francesco-Tudor. Per il tecnico croato, quella di domani si presenta come una partita dal sapore amaro.

I biancocelesti, infatti, sono la sua vera bestia nera. Nell’unico precedente in cui ci ha allenato contro ha perso, un 2-0 dell’aprile 2019. Ma la Lazio è stata il suo incubo soprattutto da calciatore: in undici precedenti – tutti con la maglia della Juventus – l’attuale tecnico del Verona ha vinto in solo due occasioni (una delle quali, decisa proprio da un suo gol). Poi due pareggi e addirittura sette sconfitte.