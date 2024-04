Tudor Fabiani, previsto un incontro di mercato tra i due: ecco quando ci sarà. L’allenatore ed il ds pianificheranno la Lazio del futuro

Come riportato da Il Corriere dello Sport, è previsto un incontro tra Tudor e Fabiani per pianificare il prossimo mercato estivo. Dei confronti ci sono già stati, ma tra 10-15 giorni, dopo questa settimana impegnativa tra campionato e Coppa Italia, andrà in scena un nuovo meeting tra i due. L’intenzione è quella di rendere la Lazio più competitiva possibile, oltre che elastica per gioco e modulo.