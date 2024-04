Tudor a LSC: «Ci è mancata pericolosità davanti ma ai tifosi dico questo»

Tudor, il tecnico croato commenta la sconfitta nel derby con la Roma predicando calma in vista del futuro

Al termine della partita persa con la Roma, ai microfoni di LSC il tecnico della Lazio Tudor ha commentato cosi la gara.

PAROLE – «Ci dispiace perchè il derby è sempre il derby. I ragazzi sono dispiaciuti, ma ora voltiamo pagina e torniamo al lavoro. È stata la terza gara in sette giorni, ci manca ancora un po’ di perciolosità in fase offensiva. Non possiamo però trovare alibi. Da lunedì inizieremo a lavorare forte e a migliorare. Ai tifosi dico che già venerdì contro la Salernitana faremo una grande gara, al nostro massimo. Loro sono ben organizzati e allenati, è difficile pressarli. Se sei in ritardo, ti arrivano troppo facilmente. La Roma poi è molto fisica anche a livello di corsa e di seconda palle vinte. Noi dobbiamo imparare, giocatori e reparti, e mettersi a lavorare. In attacco dobbiamo migliorare. Zaccagni avrebbe giocato, le mie scelte erano scontate, poi dopo si è fatto male anche Romagnoli».