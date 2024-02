Tuchel sbotta: «Mi prendo le mie colpe, ma non sono l’unico problema»

Thomas Tuchel sbotta per le recenti critiche dirette verso il suo Bayern Monaco: le dichiarazioni del tecnico dei tedeschi

Thomas Tuchel, in conferenza, sbotta così dopo le recenti critiche all’indirizzo del Bayern Monaco. Parla il tecnico degli eurorivali della Lazio.

LE PAROLE – «Non ho mai avuto la sensazione che noi, come staff tecnico, avessimo perso il rapporto la squadra, ma le responsabilità non sono tutte mie. Non credo di essere l’unico problema ma mi assumo le mie colpe. Non sono soddisfatto del modo in cui giochiamo e lo dico da un po’ di tempo. La decisione della società? Non importa se la capisco o no, o se ne sono felice. L’unica cosa che conta adesso è che ci sia chiarezza. La chiarezza porta libertà e fa bene in partita e negli allenamenti, devo essere libero di agire. Non devo pensare alle conseguenze a lungo termine delle mie scelte ma essere un po’ più spericolato».