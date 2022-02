Trionfo per Zaccagni: è il miglior italiano della 25a giornata

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’esterno della Lazio Zaccagni è stato eletto miglior italiano della 25a giornata, grazie alla sue prestazione contro il Bologna

Non si fermano gli attestati di stima per Mattia Zaccagni, dopo la doppietta contro il Bologna di sabato scorso. Come riportato dal sito ufficiale della FIGC, l’esterno della Lazio è risultato il miglior italiano della 25a giornata.

IL COMUNICATO – «Mattia Zaccagni è l’MVP italiano della 25ᵃ giornata di Serie A secondo i dati Opta. Nel 3-0 della Lazio di sabato contro il Bologna l’esterno biancoceleste è stato assoluto protagonista: al 13’ guadagna il calcio di rigore – poi trasformato da Immobile – che sblocca il punteggio, nella ripresa firma la sua seconda doppietta in Serie A, che gli permette di arrivare a quota sei reti in 19 presenze nel torneo in corso e di superare il suo precedente record di marcature in una singola stagione della competizione (cinque nel 2020/21, in 36 gare disputate).

Nella sfida contro la squadra di Mihajlovic Zaccagni ha segnato due gol con due tiri effettuati, intercettato due palloni (nessuno ha fatto meglio tra i compagni e solo Soumaouro tra tutti quelli in campo ne conta di più) e crossato due volte su azione (meno solo di Lazzari tra i biancocelesti)».