Il Tribunale di Tivoli dà ragione a Petkovic: la Lazio dovrà risarcire l’allenatore

Il Tribunale di Tivoli ha stabilito, in primo grado, che la Lazio dovrà risarcire Petkovic per 460.000€: la società ricorrerà in appello

La Lazio e Petkovic si ritrovano. Sì, ma in tribunale. All’ex allenatore – condottiero del glorioso 26 maggio – la società biancoceleste deve risarcire 460.000€ è quanto ha stabilito, in primo grado, il Tribunale di Tivoli. La vicenda risale alla stagione 2013-2014, quando le parti si sono divise: il bosniaco ha ritenuto il suo licenziamento senza giusta causa, trascinando così la Lazio in aula. Il Giudice Alessio Di Pietro – come riportato dal Corriere dello Sport – ha accolto in parte le richieste di Petkovic, condannando la controparte al pagamento del risarcimento.

La società ricorrerà in appello.