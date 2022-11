Trezeguet: «Le favorite del Mondiale? Direi Francia e Argentina»

Trezeguet alla vigilia del mondiale in Qatar analizza le squadre partecipanti e si sbilancia sulle possibili favorite per la vittoria finale

Ormai ci siamo l’attesa è finita, domani in Qatar prenderà il via la ventiduesima edizione del mondiale e cresce la curiosità di vedere le big in campo. Trezeguet ai microfoni di Sportweek si sbilancia sulle possibili favorite.

FAVORITE – «La Francia è la squadra con più alternative in attacco. Resta una delle favorite, poi c’è anche Mbappe. Lui ha ancora margini di crescita. In area di rigore è migliorato vistosamente. Germania e Spagna vanno messe alla prova, Messi meriterebbe di chiudere con una Coppa del Mondo, servirebbe a tutto il paese»

