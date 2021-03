Trezeguet: «Italiane in Champions? Serve un cambio di mentalità»

David Trezeguet, ex bomber della Juve, ha parlato del problema delle italiane in Champions. La sua analisi

In un’intervista a Tuttomercatoweb, David Trezeguet, ex bomber della Juve, ha parlato del problema delle italiane in Champions League. Le sue parole.

ITALIANE IN CHAMPIONS – «Bisognerà cambiare la mentalità. Le squadre che puntano in alto a certi livelli non badano più al fattore casa o trasferta. Il calcio italiano pensa a gestire la partita. Questa è la differenza principale rispetto agli altri campionati».