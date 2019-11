Trevisani: «Alla Lazio darei un 7, ma che suicidio in Europa League»

Trevisani, il giornalista di Sky fa un primo bilancio della stagione della Lazio tra campionato ed Europa League

Lazio, una faccia in campionato e un in Europa League. Questo ha detto il campionato e la competizione europea fino ad ora. Il giornalista di Sky Sport Riccardo Trevisani ha fatto un suo personale bilancio fin qui.

«La Lazio in campionato è da 8 ma l’Europa League è ormai compromessa. Per questo il mio voto è 7. Noi speriamo comunque che il Celtic vinca all’ultima con il Cluj e che la Lazio faccia sei punti ma onestamente ci credo poco perché abbiamo avuto troppe delusioni, dalla partita di Cluj alle due con il Celtic. Incredibile come i biancocelesti si siano suicidati in un girone in cui erano nettamente i più forti: tra qualche scelta all’inizio di andare senza i titolari e anche tanta sfortuna, come Forster migliore in campo tra andata e ritorno con il Celtic o il gol preso al 94′ per una follia di Berisha. Il campionato è eccezionale, figlio di Ciro Immobile e l’Europa League è stata drammatica anche perché non sono tutti Ciro Immobile nella Lazio».