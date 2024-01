Trevisani spara a zero sulla Roma: «Non puoi perdere un derby senza tirare in porta» Le parole del giornalista

Intervenuto negli studi Pressing, Riccardo Trevisani, ha parlato della situazione in casa Roma:

«La Roma ha la rosa per competere per il quarto posto. Essere nono dopo 20 partite c’è qualcosa che non quadra. Si può arrivare anche quinti facendo 73 punti. Non combattere, perdere il derby con la Lazio senza fare un tiro in porta, la situazione della Roma è grottesca. Lukaku ancora deludente? Era un big match, è previsto dal regolamento»