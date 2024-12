Trevisani contro il VAR: «Se dai quel fallo di Rovella allora ci sono 5 rigori a partita!»

Le parole di Riccardo Trevisani contro il VAR di Parma Lazio per il gol annullato a Nicolò Rovella: «Se fischi questo allora…»

Nel corso della diretta di Cronache di Spogliatoio Riccardo Trevisani è tornato a parlare di Parma Lazio e del gol annullato a Nicolò Rovella. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Se vai al Var per quella roba lì devi dare 5 rigori a partita. Il fallo di Rovella è un tocco dietro l’orecchio, dai. La cosa che disturba è l’incapacità di fare le scelte corrette. Sarà anche un fallo, ma non è un chiaro ed evidente errore, perché vai al Var? La Lazio si ritrova a tre giorni di distanza da un chiaro ed evidente errore non fischiato, mi riferisco al rigore non dato con il Ludogorets, e in una situazione meno netta come questa in cui gli si va ad annullare il gol. C’è un problema di protocollo, non è un chiaro ed evidente errore. Sennò su ogni calcio d’angolo alla minima sbracciata è calcio di rigore. Tra l’altro secondo me l’errore del Var propizia l’errore di Rovella sul gol di Man, perché viene condizionato»