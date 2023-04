Trevisani elogia Sarri: «Quando hai un allenatore bravo...»

Arrivano i complimenti del giornalista Mediaset a tecnico e squadra biancoceleste

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, ha parlato di Maurizio Sarri e Lazio ai microfoni di TeleRadioStereo, elogiandone il lavoro.

LE PAROLE- «Tra le cose belle che ha portato Sarri è quella di aver la migliore difesa del campionato senza avere un nome tra quelli che prenderesti per una big. Vedi Romagnoli che è stato cacciato dal Milan. E tutto questo giocando bene a calcio. Cioè non è che ha la miglior difesa giocando con uno che lancia la palla in tribuna. La Lazio gioca a calcio, gioca bene, ha la settima rosa, forse l’ottavo monte ingaggi, eppure è seconda in classifica. Perché? Perché ha l’allenatore bravo. Molto bravo»