Trevisani: «Il turnover è inutile, la Lazio...»

Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha criticato duramente la scelta di molte squadre, tra cui la Lazio, di utilizzare il turnover

Ospite a Pressing, Riccardo Trevisani ha duramente criticato la scelte di tantissimi allenatori di affidarsi al turnover:

«Tutti insieme diciamo da settimane che le squadre vanno in difficoltà. Una volta l’Inter, una volta il Milan, una volta la Juve, una volta la Roma, una volta la Lazio. Sono tutte in difficoltà e tutte fanno turnover. Qual è l’unica squadra che non fa turnover? Quella che ha sfasciato il campionato, il Napoli. Le altre girano e ruotano i giocatori a volte anche senza motivo. C’è turnover ovunque tranne che nel Napoli, ma una domanda ce la facciamo prima o poi?».