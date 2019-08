Trasfermarkt, le cento rose più ‘preziose’: la posizione della Lazio

Il noto portale sportivo Trasfermarkt ha stilato la classifica delle cento rose più preziose del calcio mondiale: ecco la posizione della Lazio

Il noto portale sportivo Trasfermarkt ha stilato la classifica delle cento rose più ‘preziose’ del calcio mondiale. In cima alla lista c’è il Manchester City con 1,27 miliardi di valore, e precedono il Barcellona, più in basso ma con un 0.01 di distanza. Bronzo per il Real Madrid, che si mette alle spalle di dei campioni d’Europa del Liverpool. Poi, ci sono rispettivamente Tottenham, Psg, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid e Bayern Monaco. E la Lazio? I biancocelesti occupano la trentesima posizione di questa speciale classifica con un valore di 298,55 milioni di euro e un valore medio di 9,05 milioni a calciatore. I capitolini sono alle spalle di Wolverhampton, Benfica e Monaco, ma precedono Southampton, Real Sociedad, Betis e Siviglia.