Transfermarkt: schizza il valore di mercato di Raul Moro

Cinque spezzoni nelle prime cinque giornate, poi tre panchine consecutive: Raul Moro, 19 anni da compiere a dicembre, aspetta che arrivi definitivamente il suo momento.

Ma il suo inizio di stagione ha già impattato pesantemente sul suo valore di mercato: è quanto evidenziato dal portale Transfermarkt, che ha inserito lo spagnolo tra i quattro giocatori che hanno visto il loro prezzo salire maggiormente, in percentuale.

#Cambiaso, #Kallon, #Viti e #Moro non si sono presi ancora la ribalta, ma il palcoscenico per mostrare i nuovi #ValoriDiMercato 🆕💶, i più cresciuti in percentuale 📈, è il loro.#TMdatabase pic.twitter.com/boNJPbWmal

— Transfermarkt.it (@TMit_news) October 17, 2021