Tovalieri attacca Lotito: «La vita di un essere umano vale più di uno scudetto»

Tovalieri, l’ex calciatore della Roma ha detto la sua in merito ad una possibile ripresa del campionato di Serie A

Il presidente della Lazio Caludio Lotito fin dall’inizio di questa pandemia si è esposto a favore della ripresa del campionato. Le critiche non sono mancate come quella che l’ex giocatore della Roma Tovalieri ha espresso sulle colonne de Il Corriere della Sera.

«La vita di un essere umano vale più di uno scudetto o di una qualificazione in Champions. Se la Lazio fosse stata prima, Lotito sarebbe stato il primo a voler bloccare tutto. Capisco che dopo tanti anni è in lizza per un traguardo inaspettato, ma che senso avrebbe festeggiare un titolo in questa situazione?».