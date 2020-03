Totti diretta insieme a Toni e frecciatina: «Nesta quando c’era il derby impazziva!»

Totti e Toni, ex compagni di squadra ai tempi della Roma, in diretta Instagram hanno raccontato alcuni aneddoti passati

Tutti costretti a casa in Italia e allora in questo lungo periodo di quarantena sono molti i giocatori, ed ex, che si divertono su Instagram facendo dirette. Anche gli ex giallorossi Totti e Toni ieri si sono resi protagonisti e non è mancata una frecciata ricordando i derby giocati sul campo.

«Delvecchio a forza di finte gli ha fatto venire i capelli bianchi. Povero Sandrino, quando c’era il derby impazziva!».