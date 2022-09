Totti: «Smettere di giocare a calcio è come morire»

Francesco Totti ha parlato in una lunghissima intervista al Corriere della Sera: le parole dell’ex attaccante

ADDIO AL CALCIO – «Smettere non è facile. È un po’ come morire. Giocavo in Serie A da quando ne avevo sedici. E certe cose ti mancano. L’adrenalina, la fatica. L’ho anche detto, nel discorso di addio allo stadio: “ho paura, statemi vicino”. E i romanisti non mi hanno mai lasciato solo. E dopo lasciai anche la Roma, dove avevo cominciato a lavorare come dirigente. La rottura con la vecchia proprietà fu traumatica: come dover abbandonare la propria casa. Ero fragile, mi mancavano i riferimenti».