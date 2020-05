Totti: «Roma è la Roma! Anche se mia madre è della Lazio…»

Francesco Totti è tornato ad accendere la storica rivalità che divide le due squadre della Capitale: Lazio e Roma

Francesco Totti, in un’intervista per la rivista spagnola Libero, ha riacceso la mai doma rivalità tra Lazio e Roma, svelando anche qualche dettaglio della sua famiglia:

«Perché Roma o Lazio? Non chiedermelo. Per me, la città di Roma è la Roma. La Lazio non esiste. Non posso fare paragoni. Ciò non significa che sto parlando male di loro, tutt’altro. Per me la Roma è l’unica e anche i suoi tifosi. Sono appassionati, sentimentali, danno tutto per la maglia».

«Mia madre era laziale grazie a mia nonna. Ero alla Lodigiani, hanno chiamato i miei genitori e mio fratello Riccardo per discutere di queste due offerte. Non c’erano dubbi, perché mio padre e mio fratello erano della Roma. L’ho scelta, ed è stata la migliore decisione che avrei potuto prendere».