Totti rivela: «Io di nuovo in campo? Tutto può accadere e infatti alcune squadre anche di serie A mi hanno cercato»

Totti, l’ex capitano della Roma rilascia una curiosa intervista parlando del suo futuro e del suo possibile ritorno in campo

Nel corso di un evento organizzato da Betsson, ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato l’ex capitano della Roma Francesco Totti, il quale sul suo futuro rilascia queste dichiarazioni parlando addirittura di un suo possibile ritorno in campo

PAROLE – Ci sono state squadre che mi hanno chiamato, mi hanno fatto venire in mentre la pazzia, mi hanno dato dei pensieri. Sarebbe difficile, ma mai dire mai. Ci sono stati calciatori che hanno ripreso a giocare dopo tanti anni a fine carriera. Ma tutto nasce perché una volta ho fatto una battuta in un’intervista dicendo che non c’è tanta qualità e potrei rigiocare, ma ora non fate articoli dove dico che torno a giocare, eh…Non la Roma, sarebbe difficile. In Serie A mi dovrei allenare bene. Una chiamata dalla Lazio? Non l’avrei presa in considerazione. Può darsi che mi chiami l’Inter…