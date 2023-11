Totti non ha dubbi: «Dybala-Lukaku? Sono la coppia più forte della serie A e vi dico perchè»

Totti, l’ex capitano della Roma ha parlato alla Bobo Vieri Talk Show e non ha dubbi su chi sia la coppia più forte del campionato

Alla Bobo Vieri Talk Show, Francesco Totti ha analizzato le coppie d’attacco della serie A facendo particolare riferimento a quelle di Roma e Inter, con idee molto chiare a riguardo

PAROLE – Paulo è il fulcro della squadra, quello più forte tecnicamente, quello con maggiore inventiva, mentre il belga porta la forza: fanno un binomio top, ogni squadra di Serie A li vorrebbe. Lautaro-Thuram? Sono due coppie diverse, stiamo parlando di due grandi coppie. Ma se dovessi scegliere da ex giocatore, prenderei Lukaku-Dybala. Non perché giocano nella Roma, ma per come si completano. Sono perfetti