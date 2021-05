Totti: «Roma? Solo menzogne, ma ci penserei. Su Buffon…»

Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’intervallo della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus

BUFFON – «Dipendesse da lui, giocherebbe ancora. Ha detto che ha finito il ciclo con la Juventus, se dovesse arrivare un’offerta allettante la valuterà. Ma non so nulla riguardo il suo futuro, è da un po’ che non lo sento».

ROMA – «Sono solo menzogne, non ho sentito nessuno. Con tutto il rispetto per Mourinho e i Friedkin, se mi chiameranno valuterò con calma la loro proposta».