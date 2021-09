Totti: «Con Sarri e Mourinho sarà grande derby. Ecco come lo vivevo»

Francesco Totti è intervenuto ai microfoni della Lega Serie A in vista del derby della Capitale. Le sue parole su Sarri e Mourinho

L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato ai microfoni della Lega Serie A in vista del derby della Capitale che andrà in scena domani alle 18.

Le sue parole: «Avere in panchina uno come Mourinho significa uno stimolo e una motivazione in più, e questo in una città come Roma è importante. Derby? Quello che conta è la voglia di vincere. Quando hai due tecnici di questo calibro sai già che sarà una grande partita. Prima di diventare giocatore ero abbonato in Curva Sud, ero malato per la Roma. Durante il derby soffrivo molto, si viveva diversamente da tutte le altre città. Da calciatore si è creato questo rapporto con la tifoseria, c’era amore reciproco e la vivevo in maniera differente rispetto agli altri calciatori»