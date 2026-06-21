Sondaggio del Tottenham per Dominguez! La Lazio è in attesa: cosa filtra

Il Tottenham ha manifestato apprezzamento per Sergi Dominguez! La Lazio, intanto, attende. Il punto

Il calciomercato estivo vive di accelerate improvvise e frenate strategiche, come dimostrano le ultime indiscrezioni di mercato. Secondo quanto rivelato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, il Tottenham ha valutato con grande attenzione il profilo di Sergi Dominguez, talentuoso difensore centrale di proprietà della Dinamo Zagabria. Il gradimento della dirigenza britannica nei confronti del giovane classe 2005 è assolutamente reale, ma gli Spurs hanno deciso di non approfondire la trattativa in questo momento. La priorità assoluta della società londinese è infatti focalizzata sul potenziamento della mediana, reparto in cui si cercano almeno due innesti di spessore per fare il salto di qualità.

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I piani di mercato del Tottenham e l’obiettivo Tonali

Le linee guida strategiche della dirigenza inglese sono chiare, poiché l’obiettivo numero uno della lista dei desideri rimane stabilmente Sandro Tonali. Questo forte interesse ha rallentato la pista, anche perché la richiesta per il cartellino si attesta su una cifra importante di almeno 11-12 milioni di euro più bonus. Inoltre, il Tottenham ha recentemente ufficializzato l’arrivo a parametro zero di Senesi, mossa che garantisce un rinforzo ottimale nel reparto arretrato. Per questo motivo, i vertici preferiscono concentrare le proprie energie economiche su altre operazioni urgenti, rimandando i discorsi per il difensore spagnolo.

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La concorrenza della Lazio e l’intreccio con il Tottenham

La situazione di stallo creata dal Tottenham potrebbe favorire l’inserimento di altre importanti pretendenti che stimano il calciatore. La Lazio ha sempre apprezzato le doti di Sergi Dominguez e segue la vicenda con attenzione, ma per sferrare l’attacco serve prima perfezionare un’uscita nel medesimo ruolo. La posizione di Mario Gila va monitorata costantemente, essendo lo spagnolo la prima scelta del Napoli per la propria retroguardia. Un eventuale addio del centrale sbloccherebbe le risorse finanziarie necessarie per l’assalto capitolino, in un intrigante intreccio di mercato interamente legato alle prossime mosse degli inglesi.