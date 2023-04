Tottenham, si dimette Paratici: il comunicato del club inglese

A seguito delle dimissioni di Fabio Paratici da dirigente del Tottenham, il club inglese ha emesso un comunicato: le ultime

Di seguito il comunicato del Tottenham a seguito delle dimissioni di Fabio Paratici:

«Questo è stato un periodo stressante per Fabio e la sua famiglia. Volevamo assicurarci di consentire il rispetto del giusto processo. Fabio è un uomo che vive e respira il calcio, gli auguriamo ogni bene. Come sottolineato nei nostri risultati di fine anno, abbiamo iniziato diversi mesi fa a ristrutturare le nostre operazioni calcistiche e la scorsa settimana abbiamo annunciato la nomina di Scott Munn come Chief Football Officer a capo di tutti i dipartimenti. Continueremo a rafforzare le nostre funzioni calcistiche nei prossimi mesi».