Toth Lazio, Fabiani rilancia per portarlo nella Capitale: tutte le novità - Lazio News 24

Toth Lazio, c’è una importante accelerazione nella trattativa per il talentuoso centrocampista classe 2005 del Ferencvaros. Ecco cosa sta succedendo

La Lazio continua a muoversi con decisione sul mercato e accelera per Alex Toth, centrocampista classe 2005 di proprietà del Ferencváros. La trattativa con il club ungherese è entrata in una fase calda: la distanza tra domanda e offerta si è sensibilmente ridotta.

Toth Lazio: profilo giovane e strategico

Il nome di Alex Toth è da tempo sul taccuino della dirigenza della Lazio. Il centrocampista ungherese, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione, abbina qualità tecniche a una notevole personalità in mezzo al campo.

Toth Lazio, l’offerta sale: Fabiani si avvicina ai 12 milioni

Nelle ultime ore la trattativa ha registrato un’accelerazione significativa. Il d.s. Angelo Fabiani avrebbe deciso di ritoccare l’offerta, avvicinandosi alla valutazione fissata dal Ferencváros. La richiesta degli ungheresi si aggira intorno ai 12 milioni di euro, cifra che la Lazio sta cercando di limare attraverso bonus e formule creative.

La sensazione è che il gap residuo sia colmabile, anche grazie alla volontà del giocatore di misurarsi con un campionato più competitivo come la Serie A.

La dirigenza biancoceleste punta a definire l’operazione in tempi rapidi per consegnare Alex Toth allo staff tecnico il prima possibile. Anticipare la concorrenza e integrare il classe 2005 già nella seconda parte di stagione è un obiettivo chiaro, anche in ottica di valorizzazione futura: seguiranno aggiornamenti!

