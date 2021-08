Torreira Lazio, la chiave è Escalante: il Marsiglia sull’argentino

Il nome di Torreira torna in orbita Lazio: Ma servirebbe la cessione di Escalante, su cui c’è il Marsiglia

Non solo Basic. Mentre si aspetta la fumata bianca definitiva per il croato, con il rischio di un inserimento dell’Atalanta. in casa Lazio si pensa ad altri rinforzi a centrocampo.

Il nome, come evidenziato da Il Corriere dello Sport, è quello di Lucas Torreira. L’uruguaiano è da tempo accostato alla Lazio, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo solo nel caso di cessione di Escalante. Sull’argentino infatti ci sarebbe l’interesse del Marsiglia. Insomma, un incastro che regalerebbe a Sarri il perfetto vice Leiva.