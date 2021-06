Torreira Lazio, Tecca: «Scelta ideale per i biancocelesti»

Torreira può tornare in Serie A: è forte l’interesse della Lazio. Il commento su Sky Sport di Massimo Tecca

Massimo Tecca, opinionista di Sky Sport, ha commentato la trattativa che potrebbe portare Lucas Torreira alla Lazio. L’ex Sampdoria è il profilo migliore per il club di Claudio Lotito.

«È un ragazzo che ha fato molto bene, ce lo ricordiamo per come giocava alla Sampdoria. Si avvicina al primo Pizzarro. Considerando questo, è una scelta ideale per la Lazio. Sia per esperienza che maturazione: ideale per ricevere palla dalla difesa e farla girare».