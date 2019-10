Toro in silenzio stampa, Mazzarri rinuncia alla conferenza pre-Lazio

Il tecnico Walter Mazzarri, squalificato, ha preferito rinunciare alla conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio

In casa Torino non si respira un bel clima in vista del match contro la Lazio. Per cercare di uscire dalla crisi, riporta lastampa.it, Walter Mazzarri ha deciso di rinunciare alla conferenza stampa, che doveva essere in programma oggi, alla vigilia della sfida dell’Olimpico. Da ricordare, inoltre, che l’ex Napoli non siederà sulla panchina nel corso della gara. Squalificato, sarà sostituito da Frustalupi.