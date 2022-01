Torna la Coppa Italia: tanto cara alla Lazio, ma Sarri...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ha vinto la Coppa Italia tre volte sotto la gestione Lotito mentre Sarri ha un rapporto conflittuale con la competizione

La Lazio scenderà oggi in campo contro l’Udinese per gli ottavi di finale di Coppa Italia col chiaro intento di regalarsi il Milan nei quarti di finale. I biancocelesti, come ricorda Il Messaggero, hanno uno splendido rapporto con la competizione avendola vinta sette volte, di cui tre sotto la gestione Lotito (2009, 2013 e 2019).

Discorso diverso per Sarri. Zero vittorie con il Napoli e due finali perse con Chelsea e Juventus. Invertire la rotta e portare a casa il trofeo potrebbe segnare effettivamente l’apertura di un lungo ciclo di vittorie.