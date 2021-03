Dopo Andrea Belotti anche Wilfried Singo è tornato negativo al Coronavirus: l’esterno granata non sarà a disposizione contro l’Inter

In casa Torino anche Wilfried Singo è negativo al Covid. L’esito favorevole è arrivato dopo il tampone a cui l’esterno ivoriano si è sottoposto ieri mattina.

Dopo diciannove giorni di isolamento anche il ventenne laterale può sottoporsi alle visite mediche di idoneità sportiva e unirsi alla squadra, come hanno fatto in precedenza Alessandro Buongiorno, Nicola Murru, Daniele Baselli, Karol Linetty, Gleison Bremer e – nella giornata di ieri – Andrea Belotti. Se sarà possibile, Davide Nicola lo convocherà per Torino-Inter in modo da poterlo almeno unire al gruppo, anche se difficilmente potrà essere della partita. L’unico giocatore ancora alle prese con il contagio è dunque Nicolas Nkoulou.