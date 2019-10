Torino, seduta defaticante al Filadelfia in vista della Lazio

Il Torino si prepara per la Lazio: seduta defaticante per chi è stato impiegato ieri, lavoro tecnico per tutti gli altri

Tanto da giocarsi per Mazzarri: la gara contro la Lazio, con tutta probabilità, non varrà solo i tre punti. Al Filadelfia, il Torino ha iniziato la preparazione per la gara dell’Olimpico: seduta di scarico per chi è stato impiegato ieri, sessione tecnica per tutti gli altri.

Domani sarà già tempo di rifinitura: il tecnico – come riferito dal canale uffciale dei granata – potrà contare anche su Alejandro Berenguer, che ha svolto tutto l’allenamento insieme al resto del gruppo.