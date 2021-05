Torino, salvezza centrata: ora Cairo deve rifondare la squadra

In una drammatica sfida contro la Lazio, il Torino ha conquistato la salvezza ma il popolo granata vorrebbe ben altre soddisfazioni

Torino, ecco la salvezza. Con le unghie, con i denti, con il cuore e con qualsiasi altra immagine retorica desideriate rispolverare. La serata dell’Olimpico regala un’altra stagione di Serie A alla formazione granata e condanna all’immediato ritorno in Serie B il Benevento.

Purissima sofferenza in stile Toro contro una Lazio che ha provato fino allo scadere a scalfire lo zero a zero. Ma l’imprecisione di Immobile e di Muriqi, qualche legno ben convinto di sé e la serata impeccabile di Sirigu hanno mantenuto inchiodato il risultato.

Partita vera, forse pure troppo, con quel finale infuocato sul campo e altrettanto polemico fuori dal campo. Protagonista indiscusso Urbano Cairo che prima ha battibeccato in tribuna e poi avrebbe rivolto accuse infamanti a Immobile negli spogliatoi, come denunciato via social dal bomber biancoceleste.

Insomma, non il finale più brillante che si potesse immaginare. Anche perché il numero uno del Torino dovrebbe pensare più che altro a ridare dignità alla sua creatura e soddisfazioni ai suoi tifosi. Le scene di contestazione vissute appena pochi giorni fa testimoniano la passione, in quel caso certamente fuori dalle righe, del popolo granata che mal sopporta il suo Presidente e vorrebbe riconciliarsi del tutto con una squadra che nelle ultime due stagioni è stata a dir poco angosciante-

