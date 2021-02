Torino, ripresa degli allenamenti in vista della Lazio

Il Torino riprende gli allenamenti individuali dopo il giro di tamponi negativi: la situazione in casa granata in vista della Lazio

Il Torino comincia i preparativi in vista del match contro la Lazio. Salvo novità dell’ASL (e in attesa dell’ulteriore giro di tamponi di domani), la partita dovrebbe disputarsi regolarmente.

A seguito del giro di tamponi negativi è arrivato anche l’ok per la riapertura del Filadelfia: nella giornata di oggi i granata si sono quindi allenati in forma individuale, come previsto dal protocollo.