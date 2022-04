Torino, rimpianto Vojvoda: «Dovevamo chiuderla prima»

Mergim Vojvoda ha parlato al termine del match dell’Olimpico tra Lazio e Torino: ecco le sue parole

Per Torino Channel, Mergim Vojvoda ha commentato il risultato maturato nella gara contro la Lazio. Ecco le sue parole:

«Sì è un peccato per tutti noi. Abbiamo giocato bene e creato tanto, con 3/4 occasioni di quasi gol ma potevamo chiudere la partita con il secondo gol. Potevo far gol anche io, ma non mi aspettavo che mi arrivasse quella palla. Il Gallo ha sbagliato e poi è passata in mezzo a due giocatori, dobbiamo lavorare su questo e chiudere la partita più velocemente».