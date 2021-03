Torino, Nicola: «Covid? Non abbiamo mai accampato scuse»

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato dopo la sconfitta contro il Crotone: ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei granata

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara persa contro il Crotone. Le sue parole:

«Siamo venuti qua per vincere, non abbiamo accampato scuse per il Covid prima e non lo facciamo adesso, non ci interessa. Saltare una settimana di lavoro non agevola nessuno ma ci siamo parlati prima della trasferta e abbiamo capito che dovevamo fare il meglio possibile. Bonazzoli ha preso una traversa importante, poi bisogna fare delle valutazioni su alcune situazioni che dovevamo leggere meglio».