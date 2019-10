Torino, Mazzarri: «Difficile la prossima partita con la Lazio, dobbiamo lavorare con calma»

Nella conferenza stampa a margine del match contro il Cagliari, l’allenatore del Torino ha citato anche la sfida con la Lazio

Mazzarri / L’allenatore del Torino Mazzarri, nella conferenza stampa a margine del match contro il Cagliari, terminato 1-1, ha menzionato anche la sfida con la Lazio: «Abbiamo una mediana di centrocampo poco brillante, ma è solo uno dei problemi. Se la squadra non è brillante serve che la zona centrale del campo sia rinforzata per battagliare. Il Cagliari ci ha schiacciati negli ultimi 10 minuti, e in alcune occasioni ci è mancato nulla per trovarci in porta. Abbiamo messo dei presupposti anche per segnare, ma siamo consapevoli che questo è un periodo in cui dobbiamo accettare tutto e lavorare con calma. Anche perché la prossima partita sarà con la Lazio, e sarà molto difficile».