Torino Lazio, Pedo carico: «Forza aquile» – FOTO

Manca poco alla sfida tra Lazio e Torino valida per la 5ª giornata di campionato e Pedro ha caricato l’ambiente biancoceleste sui social

Poche ore e per la Lazio di Maurizio Sarri sarà il momento di scendere di nuovo in campo. L’avversaria, per la 5ª giornata di campionato sarà il Torino, reduce dalla vittoria di misura contro il Sassuolo, mentre i biancocelesti hanno pareggiato in rimonta all’Olimpico contro il Cagliari.

In vista della sfida Pedro, ha voluto caricare l’ambiente biancoceleste, tramite un messaggio pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram: «Forza aquile».