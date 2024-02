Torino-Lazio, emergenza infortuni per Sarri: le scelte forzate del tecnico per il match di questa sera, visto i tanti problemi

Quasi tutto pronto per questa sera allo stadio Olimpico Grande Torino, teatro di quello che sarà la sfida di campionato tra Torino e Lazio, valida per il recupero della 22a giornata.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, Sarri dovrà combattere con una vera e propria emergenza, dettata dai problemi fisici di molti giocatori titolari: Zaccagni va verso il forfait, nonostante si avvicini al recupero e tornerà probabilmente contro la Fiorentina, sono out anche Rovella per pubalgia, Patric e Vecino.