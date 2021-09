Torino Lazio, probabili formazioni: Cataldi dal 1′, Reina tra i pali

Torino-Lazio, le probabili formazioni: Cataldi e Marusic si candidano dal primo minuto; Reina confermato tra i pali

Turnover ragionato per Sarri. Oggi la Lazio sfiderà il Torino e il tecnico – rappresentato in panchina da Martusciello – potrebbe modificare qualcosa, soprattutto in vista del derby. Dovendo fare i conti con l’infortunio di Zaccagno – che ha riportato un trauma distrattivo – Pedro e Felipe Anderson si confermano alle spalle di Immobile. Novità a centrocampo con Cataltdi al posto di Leiva; mentre in difesa Marusic si candida dal primo minuto accanto a Luiz Felipe, Acerbi ed Hysaj.

Di seguito le probabili formazioni di Torino-Lazio:

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedo, Immobile, Felipe Anferson.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria.