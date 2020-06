Torino Lazio, Longo sfida Inzaghi: i precedenti tra i due

Questa sera la Lazio sarà impegnata allo stadio Grande Torino per il match contro i granata valido per le 29^ giornata di Serie A

Torino-Lazio non sarà solamente la sfida tra Belotti ed Immobile, o Acerbi e N’Koulou, ma vedrà scontrarsi anche due allenatori giovani con ottime idee: Longo ed Inzaghi. I due tecnici sono legati da una storia per certi versi parallela e per certi versi molto diversa e questa sera si troveranno per la quinta volta l’uno di fronte all’altro.

Come riporta La Stampa, il primo incontro tra loro risale alla semifinale scudetto primavera del 2014, dove il Torino ebbe la meglio ai supplementari. Un anno più tardi, i granata vinsero prima la finale scudetto ai calci di rigore e successivamente, anche la Supercoppa italiana sempre contro i giovani biancocelesti. L’unica vittoria di Inzaghi è avvenuta in Serie A ed datata 2 settembre 2018: la Lazio sconfisse il Frosinone di Longo per 1-0 grazie al gol di Luis Alberto.